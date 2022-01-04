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السعودية.. القبض على تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 40 كغ من الحشيش

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السعودية.. القبض على تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 40 كغ من الحشيش
Gettyimages.ru
القبض على سعودي بحوزته أكثر من 40 كغ من الحشيش في محافظة جدة
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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية يوم الثلاثاء القبض على مواطن بحوزته 42.5 كغ من مادة الحشيش المخدر في محافظة جدة.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات إن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط 42.5 كغ من مادة الحشيش المخدر بحوزة سعودي في محافظة جدة.

وأفادت المديرية بأن المخدرات كانت مخبأة بطريقة سرية في مركبته.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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