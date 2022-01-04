السعودية.. القبض على تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 40 كغ من الحشيش
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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية يوم الثلاثاء القبض على مواطن بحوزته 42.5 كغ من مادة الحشيش المخدر في محافظة جدة.
وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات إن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط 42.5 كغ من مادة الحشيش المخدر بحوزة سعودي في محافظة جدة.
وأفادت المديرية بأن المخدرات كانت مخبأة بطريقة سرية في مركبته.
وأكدت أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.
#مكافحة_المخدرات تضبط (42.5) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بحوزة شخص في محافظة جدة. pic.twitter.com/xKTIlc8T2e— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) January 4, 2022
المصدر: وسائل إعلام سعودية
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