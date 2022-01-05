الخرطوم تنعى سفير جمهورية جنوب السودان لدى الصين

نعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، البروفيسور يوكوي موجا ألوزاي، سفير جمهورية جنوب السودان لدى الصين.

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ونعى وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الله عمر بشير، باسم حكومة السودان وباسم جميع العاملين بوزارة الخارجية، ببالغ الحزن والأسى، يوكوي موجا ألوزاي.

وبحسب وكالة السودان للأنباء "سونا"، التحق السفير يوكوي بوزارة الخارجية في العام 2006، قبيل انفصال جنوب السودان، وعمل سفيرا لجمهورية السودان لدى إسبانيا وتنقل في عدد من الإدارات داخل ديوان الوزارة.

المصدر: "سونا"