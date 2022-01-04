واشنطن وبروكسل تدعوان الجيش السوداني لعدم تسمية رئيس حكومة من طرف واحد

دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجيش السوداني لعدم تعيين رئيس وزراء من جانب واحد، في أعقاب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وسط احتجاجات ضد العسكريين.

وقالت الترويكا المعنية بالسودان، وتضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي إنها "لن تدعم رئيسا للوزراء أو حكومة تعيّن من دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المدنيين"، كما جاء في بيان مشترك.

المصدر: "أ ف ب"