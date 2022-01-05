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تونس.. مقتل امرأة وإصابة 13 شخصا في حادث اصطدام 30 سيارة (فيديو)

أخبار العالم العربي

تونس.. مقتل امرأة وإصابة 13 شخصا في حادث اصطدام 30 سيارة (فيديو)
AFP
تونس.. وفاة امرأة وإصابة 13 شخصا في حادث اصطدام 30 سيارة
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أسفر حادث مرور صباح الثلاثاء على الطريق السيارة الحمامات تونس عن مقتل امرأة وإصابة 13 شخصا إصابات مختلفة الخطورة، حسب الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية.

وأوضح المتحدث أن الحادث تمثل حسب المعطيات الأولية في اصطدام حوالي 30 سيارة بالطريق السيارة الحمامات - تونس (بين النقطتين الكيلومتريتين 54- 52 في اتجاه تونس) جراء الضباب.

وأضاف أن فرق النجدة والانقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل معززة بفرق الإسعاف بالإدارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس والوحدة المختصة تدخلت حيث تم إسعاف 10 مصابين ونقلهم إلى المستشفيين المحليين بقرمبالية وبوفيشة، فيما تم نقل ثلاثة مصابين من قبل الصحة العمومية.

كما تمت تخليص الجثة وتسليمهما إلى وحدات الحرس الوطني، وفق المصدر ذاته.

وكانت الإدارة العامة للحرس حذرت صباح الثلاثاء مستعملي الطريق من ضباب كثيف بعدد من الطرقات ودعتهم إلى أخذ الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيد بقواعد السير والجولان.

المصدر: "موزاييك"

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