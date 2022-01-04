تونس: تعرض دورية أمنية لهجوم إرهابي

أعلنت السلطات الأمنية في تونس اليوم الثلاثاء تعرض إحدى الدوريات الأمنية لهجوم بسلاح أبيض من شخص أقر بانتمائه لتنظيم إرهابي.

وأفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقبلي، خليل بن فرج، بتعرض دورية أمنية قارة متمركزة بمفترق منطقة بئر السلطان جنوبي مدينة دوز، إلى هجوم بسلاح أبيض (سكين) من طرف شخص أقر بانتمائه إلى تنظيم إرهابي.

أوضح أن "هذا العنصر كان يردد عبارات "الله أكبر" أثناء تهجمه على أعوان الأمن، حيث أصاب أحدهم، قبل أن يتمكن بقية الأعوان من السيطرة عليه وإيقافه، ثم نقله إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش بدوز"، مشيرا إلى أن "هذا الشخص، قد اعترف بانتمائه إلى تيار أنصار الشريعة المحضور، وبأنه يأتمر بأوامر أميرها وأن التنظيم يعتزم استهداف وجوه وقيادات سياسية من بينها رئيس الجمهورية، أثناء تنقلاته في زياراته الميدانية".

المصدر: "موزاييك"