 
مباشر

جنبلاط: ماذا تريد إيران من لبنان؟

أخبار العالم العربي

جنبلاط: ماذا تريد إيران من لبنان؟
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3u6

رد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط على اتهام الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله للسعودية بـ"تصدير الفكر الداعشي"، متسائلا: "ماذا تريد إيران من لبنان؟".

وقال جنبلاط في تغريدة على "تويتر": "هل تقف حرب اليمن باعتبار اللبنانيين العاملين والقاطنين في المملكة منذ عقود رهائن وهل تحل الأمور بالتهجم الشخصي على الأسرة المالكة. ماذا تريد إيران من لبنان ومن المنطقة؟".

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون حرصه على العلاقات مع الدول العربية خاصة مع السعودية، فيما رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أي إساءة لعلاقات لبنان الخارجية.

من جهته انتقد زعيم تيار المستقبل سعد الحريري اتهامات نصر الله الموجهة إلى الرياض، بتمويل مجموعات إرهابية في المنطقة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا