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عون: حريصون على علاقاتنا مع الدول العربية

أخبار العالم العربي

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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون حرصه على العلاقات مع الدول العربية خاصة مع السعودية، فيما رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أيّ إساءة لعلاقات لبنان الخارجية.

من جهته انتقد زعيم تيار المستقبل سعد الحريري اتهامات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الموجهة إلى الرياض، بتمويل مجموعات إرهابية في المنطقة.

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