بعد أسبوع على الاستهداف.. عمليات تبريد نهائية لحاويات مرفأ اللاذقية السوري
من عمليات السيطرة على الحرائق ـ (وزارة النقل السورية)
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قال مدير الدفاع المدني في اللاذقية جلال داؤود إن عملية تبريد نهائية جارية للحاويات المحترقة جراء العدوان الإسرائيلي على مرفأ المدينة قبل نحو أسبوع.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن داؤود أن عمليات التبريد تتواصل لليوم الثامن على التوالي، بعد إخماد منظومة الإطفاء للحرائق في ساحة الحاويات بفعل الاعتداء الإسرائيلي، وذلك منذ فجر 28 من الشهر الماضي.
المصدر: صحيفة "الوطن" السورية
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