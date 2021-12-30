صور فضائية توثق حجم الدمار في اللاذقية جراء القصف الإسرائيلي

وثقت صورة فضائية التقطت أمس الأربعاء حجم الدمار الذي لحق بميناء اللاذقية جراء الجولة الأخيرة من الغارات الجوية المنسوبة لإسرائيل على سوريا.

ونشرت شركة Aurora Intel الأمريكية المختصة بتغطية الأحداث في الشرق الأوسط وخارجه على حسابها في "تويتر" صورة التقطها أمس قمر صناعي تابع لشركة Planet، وهي تظهر فرق إطفاء تكافح ما تبقى من الحريق الذي تسبب فيه القصف الإسرائيلي.

Satellite imagery through the clouds this morning captured Latakia Port, #Syria showing firefighter crews still battling what appears to be the final remains of the blaze caused by the reported #Israel|i strike. Two areas impact it seems. (via @planet) pic.twitter.com/stNiB8vE2Y — Aurora Intel (@AuroraIntel) December 29, 2021

وأشارت الشركة إلى أن القصف، وفقا لهذه الصورة، طال موقعين في المرفأ.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن صورا فضائية التقطتها شبكة Planet Labs أمس تظهر ضبابا دخانيا كثيفا فوق محطة الحاويات، ومن المرجح أن الدخان لا يزال يتصاعد من الحاوية التي تعرضت للقصف.

AP

وخلصت الوكالة إلى أن الغارة كانت "عالية الدقة" وأصابت حاوية واحدة فقط.

وأعلنت السلطات السورية أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف فجر الثلاثاء الماضي برشقات من الصواريخ غرب مدينة اللاذقية، مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية، ما أسفر عن اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة.

ونشرت وكالة "سانا" السورية لقطات من الموقع الذي تعرض للقصف.

المصدر: RT + "أسوشيتد برس"