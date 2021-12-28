 
مباشر

"سانا" تنشر صورا للموقع المستهدف من قبل إسرائيل فجر اليوم في اللاذقية

أخبار العالم

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s26u

نشرت وكالة "سانا" صورا من داخل ساحة الحاويات التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء في ميناء اللاذقية السوري.

وأكدت السلطات السورية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحرائق الهائلة التي اندلعت جراء الاستهداف.

إقرأ المزيد
لحظة استهداف الغارات الإسرائيلية لمحيط مرفأ اللاذقية فجر اليوم (صور+فيديوهات)
لحظة استهداف الغارات الإسرائيلية لمحيط مرفأ اللاذقية فجر اليوم (صور+فيديوهات)

إلى ذلك، أكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية الرائد مهند جعفر، أن المواد المستهدفة خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ساحة الحاويات بميناء اللاذقية التجاري، هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات.

المصدر: سانا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا