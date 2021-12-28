"سانا" تنشر صورا للموقع المستهدف من قبل إسرائيل فجر اليوم في اللاذقية

نشرت وكالة "سانا" صورا من داخل ساحة الحاويات التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء في ميناء اللاذقية السوري.

وأكدت السلطات السورية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحرائق الهائلة التي اندلعت جراء الاستهداف.

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إلى ذلك، أكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية الرائد مهند جعفر، أن المواد المستهدفة خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ساحة الحاويات بميناء اللاذقية التجاري، هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات.

المصدر: سانا