موقع مغربي: المملكة أصبحت خامس زبون للصناعة العسكرية التركية

ذكر موقع "Rue 2" المغربي أن الرباط احتلت سنة 2021 المركز الخامس في قائمة زبائن صناعة الدفاع التركية بقيمة ناهزت 160 مليون دولار.

وأفاد الموقع بأن سنة 2021 عرفت شراء المملكة مسيرات بيرقدار وأنظمة حرب إلكترونية ومدرعات للقوات الخاصة ونظم دفاعية أخرى.

وحسب منتدى "فار ماروك"، فإن هذا الرقم سيواصل في الارتفاع سنة 2022 نظرا لما ميز المنتوج التركي من خصائص ميدانية وكذا مرونة خدمة ما بعد البيع التركية وسرعة تجاوب المصنع مع مطالب القوات المسلحة الملكية.

وأشار المنتدى المغربي إلى وجود مشاورات بين الجانبين المغربي والتركي من أجل دعم الأخيرة للمملكة في بناء قاعدة صناعية محلية تعنى بالجانب العسكري.

المصدر: موقع "RUE 20" المغربي