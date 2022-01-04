الأردن.. تسجيل 30 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في البلاد.

وقال مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن مجموع الحالات المصابة بـ"أوميكرون" في المملكة وصل إلى 832 إصابة.

وكان وزير الصحة الأردني فراس الهواري أكد قبل أيام أن نسبة الدخول للمستشفيات جراء الإصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا بلغت "صفرا".

المصدر: "بترا"