الحريري يدافع عن السعودية ويهاجم نصر الله: "التاريخ لن يرحم"

وجه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، رسالة إلى أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، إثر تصريحات الأخير عن السعودية.

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وعبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، قال سعد الحريري: "إلى السيد حسن نصر الله..إصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضرب متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح أبنائه..السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين أهلها منذ عشرات السنين".

(١/٣) الى السيد حسن نصرالله: اصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضربٌ متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح ابنائه. السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين اهلها منذ عشرات السنين. — Saad Hariri (@saadhariri) January 4, 2022

وأضاف الحريري: "السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم..من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة إيران وامتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان".

(٢/٣) السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم.

من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة ايران وامتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان. — Saad Hariri (@saadhariri) January 4, 2022

وأكمل: "أعلم انك لن تتراجع عن أساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم أن التاريخ لن يرحم حزبا يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح اهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة".

(٣/٣) اعلم انك لن تتراجع عن اساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم ان التاريخ لن يرحم حزباً يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح اهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة. — Saad Hariri (@saadhariri) January 4, 2022

وكان نصر الله قد قال أمس إن "الإرهابي هو الذي يحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم".

المصدر: RT