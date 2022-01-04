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الحريري يدافع عن السعودية ويهاجم نصر الله: "التاريخ لن يرحم"

أخبار العالم العربي

الحريري يدافع عن السعودية ويهاجم نصر الله:
AP Dalati Nohra
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري
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وجه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، رسالة إلى أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، إثر تصريحات الأخير عن السعودية.

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وعبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، قال سعد الحريري: "إلى السيد حسن نصر الله..إصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضرب متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح أبنائه..السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين أهلها منذ عشرات السنين".

وأضاف الحريري: "السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم..من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة إيران وامتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان".

وأكمل: "أعلم انك لن تتراجع عن أساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم أن التاريخ لن يرحم حزبا يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح اهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة".

وكان نصر الله قد قال أمس إن "الإرهابي هو الذي يحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم".

المصدر: RT

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