السعودية تستبعد العودة إلى منع التجول

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي إن الوزارة تستبعد العودة إلى منع التجول لعدة أسباب من أبرزها أن المجتمع يملك الوعي الكافي، وتشكل المناعة.

وقال إن "هذا الهاجس (منع التجول) مقدر ولكن العودة إلى المربعات الأولى ونقطة الصفر مستبعدة جدا"، مشيرا إلى أن "خطر الإصابة بمتحور أوميكرون موجود على كل الفئات العمرية؛ لكن يزيد على أصحاب الأمراض المزمنة".



وأضاف: "أكثر من 23 مليون تم تحصينهم بجرعتين أو أكثر، ونسبة المستهدفين تجاوزت 95%، ومن أجمالي السكان بالمملكة تجاوزت 70%". وحول تطعيم الأطفال، أوضح أن "جرعة الأطفال أقل من حجم جرعات البالغين ولها عبوات خاصة وحقن خاصة، ولا يوجد دراسات تؤكد حاجة الأطفال لثلاث جرعات.



وفي ما يخص مستجدات اللقاحات، أكد العبد العالي أن "أي مستجد في اللقاحات يثبت أنه مفيد المملكة تبادر بتوفيره، والمتوفر حاليا هو فايزر وموديرنا"، مشيرا إلى أن "هناك أدوية ذات طبيعة مناعية تستهدف الفيروس وعليها متابعة من "هيئة الدواء" لتوفيرها".

المصدر: صحيفة "الوطن"