أمير سعودي يرد على ابنة أبو مهدي المهندس بعد أن توعدت بالانتقام من حكام المملكة

هاجم أمير سعودي ابنة النائب السابق لرئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس الذي قتل قبل عامين بغارة أمريكية في محيط مطار بغداد، بعدما توعدت بـ"الانتقام من أمريكا والسعودية".

وقال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة عبر "تويتر": "ابنة المجرم الإرهابي الطائفي أبو مهدي المهندس الذي قتل وشرد آلاف العراقيين تتوعد المملكة العربية السعودية رغم أن والدها قتل من قبل أمريكا. هذا الحديث يكشف بوضوح حقد هؤلاء على السعودية والخلفية الطائفية الحاقدة والهدف الذي يسعون له وتبعيتهم المطلقة لإيران".

ابنة المجرم الإرهابي الطائفي أبو مهدي المهندس الذي قتل و شرد الاف العراقيين تتوعد المملكة العربية السعودية رغم أن والدها قتل من قبل أمريكا, هذا الحديث يكشف بوضوح حقد هؤلاء على السعودية و الخلفيه الطائفيه الحاقدة والهدف الذي يسعون له وتبعيتهم المطلقة لإيران pic.twitter.com/Qj8Whlntuh — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) January 3, 2022

وكتبت منار أبومهدي المهندس: "أقول لك يا أبي المظلوم إننا سننتقم لك ولأخيك ولرفاقك.. دماؤنا ترخص بهذا الطريق وسننتقم لكل قطرة دماء أريقت في العراق وسوريا واليمن".

وأضافت: "لن نسكت عن الأمريكيين وأذنابهم، سننتقم من الحكام السعوديين وسنحاسب الأمريكيين، ولن نسكت من الآن فصاعدا على الأمريكيين وسنستعيد أرضا عراقية سميت ظلما وجورا السفارة الأمريكية".

المصدر: RT