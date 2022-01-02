إضاءة الشموع في مطار بغداد في الذكرى الثانية لاغتيال المهندس وسليماني - صور
نظم أنصار الحشد الشعبي العراقي وقفة في مطار بغداد وأضاؤوا الشموع في الذكرى الثانية لاغتيال نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، والقائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وتجمع المشاركون بينهم رجال ونساء وأطفال في الوقفة، في الموقع ذاته الذي تم فيه اغتيال المهندس وسليماني بضربة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة بعيد خروجهما من مطار بغداد في يناير عام 2020، وأضاءوا الشموع حول هيكل السيارة التي كانت تقل الرجلين.
وحمل المئات صورا للمهندس وسليماني وأعلام الحشد، فيما تليت أناشيد دينية للمناسبة، وحضرت أيضا ابنتا المهندس وسليماني.
#مسيرة_شموع_القادة— مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) January 2, 2022
🔻#مطار_بغدادpic.twitter.com/0jb07Ytjnn
المصدر: "أ ف ب" + وكالات
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