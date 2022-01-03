مسؤول عراقي رفيع: إدارة ترامب أرادت جعل العراق "ساحة لتصفية الحسابات"

صرح مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سعت لتحويل العراق إلى "ساحة لتصفية الحسابات".

جاء ذلك في بيان نشره مكتب مستشار الأمن القومي، في أعقاب اجتماع عقده الأعرجي مع السفير الفرنسي في بغداد أريك شوفالييه، لبحث "آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة".

وذكر البيان أن الطرفين "استعراضا العلاقات الثنائية بين بغداد وباريس وأهمية إكمال بناء المستشفى الفرنسي في قضاء سنجار، وأكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

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وبشأن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، نقل البيان عن الأعرجي قوله، إنها "جريمة اعتداء آثمة وانتهاك للسيادة العراقية".

وأضاف أن "إدارة الحكومة الأمريكية السابقة كانت تريد جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات".

وأشار الأعرجي إلى أن "العراق يرفض أن تكون أراضيه ساحة للتجسس على جيرانه، بل ساحة للقاء الأشقاء والأصدقاء"، في إشارة إلى المباحثات السعودية الإيرانية.

المصدر: RT