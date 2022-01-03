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العراق.. تصديق أقوال 13 متهما عن "جريمة جبلة"

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العراق.. تصديق أقوال 13 متهما عن
Globallookpress Andreas Arnold
العلم العراقي
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صدقت محكمة تحقيق الحلة في محافظة بابل العراقية، اليوم الاثنين، اعترافات ثلاثة عشر متهما عن "جريمة" قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد.


وذكرت المحكمة في بيان صحفي، أن "قاضي التحقيق المختص صدق أقوال ثلاثة عشر متهما من بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، بالإضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة".

وأضافت: "من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث الذي كان بناء على إخبار كاذب من قبل ابن أخ المجنى عليه / زوج ابنته، نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعيا وجود إرهابيين مطلوبين".

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وأشارت إلى "وجود أربعة أوامر قبض صدرت بحق متهمين آخرين، وإن التحقيق جار وفق المادة( 406 / 1/ ز) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك (47و48و49) منه".

وتابعت، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث جنائي".


المصدر: RT

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