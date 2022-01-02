مصر.. مصدر مسؤول يعلق على الانتقادات لطريقة ترحيل متهم "حادث الشيخ زايد" للمحكمة

أفاد مصدر مصري مسؤول بأن المتهم بـ"حادث الشيخ زايد" كريم الهواري بدأت جلسات محاكمته بمحكمة جنايات الجيزة بتاريخ 1 يناير، ونقل بسيارة إسعاف من سجنه وأدخل بنقاله طبية للمحكمة.

وأضاف المصدر أن "السبب في ذلك أنه يعاني من كسور متفرقة بالجسم من بينها كسر مستقر بعظام الحوض مما يعيق المذكور من الجلوس في وضع قائم، ويحتاج لعدم التحميل على الناحية اليمنى وعدم الجلوس في وضع قائم لإستقرار إلتئام الكسور، وتم عمل جبيرة خلفية أسفل الكوع الأيسر وعقب إنتهاء المحاكمة تم إعادته لمحبسه".

وكانت حملة انتقادات واسعة تم تداولها بين رواد مواقع التواصل حول طريقة نقل المتهم الذي تسبب فى مصرع 4 شباب بمدينة 6 أكتوبر الشهر الماضي اثناء قيادته سيارته وتبين تناوله مخدرات اثناء قيادته لسيارته.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة الهواري إلى جلسة 5 فبراير المقبل.

ورفضت محكمة جنايات الجيزة السبت طلب دفاع كريم الهواري بنقله إلى مستشفي قصر العيني، وقررت استمرار حبسه داخل مستشفي السجن.

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ووجهت النيابة له اتهامات بالقتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة أثناء قيادة سيارته.

المصدر: RT