نائب أردني: المجلس سيعتذر في جلسته اليوم للشعب الأردني

قال النائب الأردني ينال فريحات، ان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي سيفتتح جلسة اليوم باعتذار للشعب الأردني، عن الأحداث التي شهدها المجلس يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف فريحات، جميع وسائل الإعلام حول العالم نقلت مشاجرة مجلس النواب الأردني الثلاثاء الماضي، مبينا أن قنوات هندية نقلت الحدث.

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ورجح فريحات ألا يتكرر ما حدث من عراك بين النواب، مبينا أن تأجيل الجلسة جاء لإيجاد توافقات بين النواب، حيث يوجد فريق يريد إنهاء الخلاف بشكل ودي ودون عقوبات، بينما فريق آخر يريد تطبيق التعليمات والنظام الداخلي لمنع تكرار الحادثة.

وأوضح أن جلسة اليوم ستكون هادئة ورئيس مجلس النواب سيفتتح الجلسة باعتذار للشعب الأردني، وستنطلق الجلسة وسط أجواء مريحة للإسهام في مناقشة مشروع قانون التعديلات الدستورية، مؤكدا أن التصويت على التعديلات سيكون بالاسم وليس رفع الأيدي كما جرت العادة.

من جانب آخر لفت النائب إلى أن المادة المثيرة للجدل بإضافة مصطلح الأردنيات إلى المادة 6 من الدستور ستكون أولى المواد التي سيتم مناقشتها، مؤكدا أن التعديلات بحاجة لموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لكي يتم إقرارها.

وقررت الأمانة العامة في مجلس النواب تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية إلى يوم الأحد.

المصدر: خبرني، رؤيا