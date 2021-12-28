بالفيديو.. شجار وفوضى في البرلمان الأردني ورفع جلسة لمناقشة تعديل الدستور
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أدت فوضى ومشاحنات بين أعضاء البرلمان الأردني اليوم الثلاثاء، إلى رفع جلسة نقاش تعديل الدستور.
وقرر رئيس البرلمان الأردني عبد الكريم الدغمي، بعد الفوضى والتراشق بالألفاظ بين النواب، رفع جلسة لمدة ساعة، والتي كانت مخصصة لنقاش مشروع تعديل الدستور، المقترح من قبل الحكومة.
وبعد مشاحنات كلامية قال رئيس مجلس النواب، للنائب سليمان أبو يحيى "أنت تضع على النار زيت"، وأعاد العبارة مرتين، ليرد عليه النائب: "والله منت داري اشي"، لينفعل الدغمي ويقول للنائب: "إخرس واطلع بره".
وفي وقت لاحق قرر رئيس مجلس النواب رفع جلسة "التعديلات الدستورية" إلى صباح الغد، وذلك بعد تجدد الاشتباك بالأيدي.
المصدر: سرايا + خبرني
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