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الجيش الإسرائيلي يكشف عما استهدفه في غزة ويؤكد تعرض إحدى طائراته لإطلاق نار

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يكشف عما استهدفه في غزة ويؤكد تعرض إحدى طائراته لإطلاق نار
Globallookpress Abed Rahim Khatib
غارة إسرائيلية على قطاع غزة (صورة أرشيفية)
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن مروحياته شنت الليلة الماضية غارات استهدفت مجموعة من الأهداف داخل مجمع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لحركة "حماس" في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

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وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له أن الدبابات أيضا قصفت مواقع عسكرية لـ"حماس" على حدود غزة.

وحسب المتحدث، فإنه "يعتبر حجم الأهداف ونوعيتها بمثابة رد على إطلاق الصاروخين" صباح السبت من قطاع غزة نحو شواطئ البحر قبالة منطقة تل أبيب الكبرى.

وحمل المتحدث باسم الجيش حركة "حماس" المسؤولية عما يحدث في قطاع غزة و"تداعيات الأعمال المنطلقة منه".

وأكد الجيش الإسرائيلي تعرض إحدى طائراته لإطلاق النار خلال الغارة الجوية دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات أو أضرار.

وبدورها، قالت ذكرت فضائية "الأقصى" التابعة لـ"حماس"، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للحر كة أطلقت صاروخين من نوع "سام 7" تجاه مروحيات إسرائيلية قبالة سواحل غرب مدينة غزة.

المصدر:   RT + وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية

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