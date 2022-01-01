مراسل RT: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (فيديو)
أفاد مراسل RT مساء يوم السبت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأن دوي انفجار سمع في المدينة.
وذكر مراسلنا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بشكل مكثف في سماء القطاع.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطيران الإسرائيلي قام باستهداف موقع القادسية غرب محافظة خان يونس.
وذكرت "القناة 13" العبرية أن سلاح الجو قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب.
شاهد قصف على خانيونس جنوب قطاع غزة#غزه_تقاوم#غزة_تحت_القصفpic.twitter.com/0cx4PhILuw— حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) January 1, 2022
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت في وقت سابق بأن القوات الإسرائيلية قررت الرد على إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه سواحل غوش دان في تل أبيب الكبرى.
جدير بالذكر أن رئيس الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي عقد جلسة تقييم مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، لبحث سبل الرد على الصاروخين اللذين سقطا صباح السبت في البحر قبالة تل أبيب.
وجاء انعقاد الجلسة على الرغم من المعلومات التي نشرت وتفيد بأن الإطلاق لم يكن عن قصد، وتم بفعل الأحوال الجوية الماطرة ونتيجة لخلل فني.
المصدر: RT + وكالات
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