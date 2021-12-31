استقالة عضو بمجلس السيادة السوداني احتجاجا على التعامل مع المتظاهرين - صورة

أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الباقي عبد القادر أنه تقدم باستقالته من منصبه في رسالة بعثها إلى مدير مكتب رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.

وقال: "سبب الاستقالة هو استمرار التعامل العنيف وغير المبرر مع المتظاهرين".

وتابع: "طلب الاستقالة جاء بقرار شخصي، عقب سقوط شهداء وجرحى أثناء التعامل مع المتظاهرين السلميين والعزل".

ولم يصدر أي تصريح رسمي كرد على الطلب من مكتب البرهان.

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وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الجمعة، أن عدد القتلى جراء قمع الشرطة للاحتجاجات التي جرت يوم الخميس في البلاد ضد الحكم العسكري، ارتفع إلى 5 قتلى.

والاحتجاجات هي الجولة الحادية عشرة من المظاهرات الضخمة منذ انقلاب 25 أكتوبر، والذي شهد عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل إعادته إلى منصبه.

المصدر: RT + وكالات سودانية