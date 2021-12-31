الشرطة السودانية تعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 279
Reuters
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أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الجمعة أن "تظاهرات 30 ديسمبر تسببت في مقتل أربعة بأم درمان وإصابة 279 من المتظاهرين و49 من قوات الشرطة".
ويأتي بيان الشرطة السودانية تأكيدا لإعلان لجنة أطباء السودان يوم أمس الخميس، مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص الحي خلال احتجاجات الخرطوم وأم درمان.
وكانت القوات الأمنية قد أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وأغلقت الجسور المؤدية لشارع النيل المؤدي للقصر الرئاسي وقطعت الإنترنت من أجل إخماد التظاهرات. هذا وطالب تجمع المهنيين السودانيين باستمرار الحراك من أجل دولة مدنية.
المصدر: "رويترز" + RT
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