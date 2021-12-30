اجتماع سعودي قطري في الرياض

عقدت لجنة المتابعة السعودية القطرية في ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة الرياض يوم الخميس الاجتماع التاسع للجنة المنبثقة عن بيان العلا الصادر عن قمة العلا بتاريخ 5 يناير 2021.

وترأس الاجتماع من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، ومن الجانب القطري المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري السفير علي بن فهد الهاجري.

وأفادت وكالة لاأنباء السعودية بأن الاجتماع جاء استكمالا لأعمال واجتماعات اللجنة السابقة، وإنفاذا لما تضمنه بيان العلا ووفقا لتوجيهات قيادتي البلدين من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين.

ووقعت قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر يوم 5 يناير 2021 على بيان العلا في السعودية، الذي أنهى الأزمة المندلعة عام 2017 بين الدوحة من جهة والرياض والقاهرة وأبو ظبي والمنامة من جهة أخرى.

ومثلت "قمة العلا" قبل نحو عام منعطفا إيجابيا مهما لإذابة الخلافات وبداية مرحلة جديدة بين تلك الدول.

المصدر: وكالات