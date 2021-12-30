مصر.. وزيرة الهجرة تروي تفاصيل قصة أبكتها لطفلة ساعدتها قبل 15 عاما

روت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم قصة حدثت معها في إيطاليا قبل 15 عاما، حيث ساعدت في إعادة طفلة لأحضان جدها المصري من إيطاليا بعد وفاة أمها هناك.

وقالت مكرم عبر التلفاز: "بعام 2008 كنت أعمل في السفارة المصرية بروما ووصلتني إستغاثة من رجل مصري، يطلب إعادة حفيدته إليه بعد وفاة ابنته فى إيطاليا".

وتابعت: "بحثت عن البنت كثيرا حتى وجدتها أخيرا بإحدى دور الرعاية بروما، حيث تم نقلها للدار وهي طفلة في سن الـ5 سنوات، وظلت في الدار 4 سنوات حتى قابلتها وكانت حينها بسن 9 سنوات".

وأضافت مكرم: "الطفلة كانت لا تتحدث العربية وكانت تتحدث باللغة الإيطالية، وعندما طالبت برجوعها لمصر طلب مني رفع قضية، فرفعت عددا من القضايا وكنت بترافع في المحاكم قدام القاضي عشان أرجع البنت".

وأوضحت أن القاضي بالنهاية حكم برجوع الطفلة إلى مصر، وتم تنظيم حفل في السفارة المصرية بروما للطفلة.

وتابعت: "بعد رجوع البنت لجدها بـ15 عاما صادفتها في أحد المطاعم وعندما رأتني قامت للترحيب بي... كنت بعيط أنا وهي أما شوفنا بعض".

المصدر: "صدى البلد"