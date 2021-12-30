التحالف العربي يعلن تصفية 150 حوثيا في مأرب خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 22 عملية جديدة ضد قوات ومواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظة مأرب وسط اليمن.

وذكر التحالف اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن هذه العمليات كلفت الحوثيين أرواح أكثر من 150 من عناصرهم، بالإضافة إلى تدمير 15 آلية عسكرية.

ولا تزال مأرب من أكثر جبهات القتال سخونة في اليمن، حيث يحاول الحوثيون انتزاع المحافظة بالكامل من قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف.

المصدر: "واس"