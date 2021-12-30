التحالف العربي يعلن تصفية 150 حوثيا في مأرب خلال 24 ساعة
AP Hani Mohammed
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 22 عملية جديدة ضد قوات ومواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظة مأرب وسط اليمن.
وذكر التحالف اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن هذه العمليات كلفت الحوثيين أرواح أكثر من 150 من عناصرهم، بالإضافة إلى تدمير 15 آلية عسكرية.
#عاجل#التحالف: الاستهدافات دمرت (15) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (150) عنصراً إرهابياً.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) December 30, 2021
ولا تزال مأرب من أكثر جبهات القتال سخونة في اليمن، حيث يحاول الحوثيون انتزاع المحافظة بالكامل من قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف.
المصدر: "واس"
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