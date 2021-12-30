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بريماكوف يروي ما قاله جده عن صدام حسين

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بريماكوف يروي ما قاله جده عن صدام حسين
Globallookpress MFA Russia
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كشف حفيد الدبلوماسي والسياسي الروسي المخضرم الأكاديمي يفغيني بريماكوف، عن جانب من ذكريات جده وانطباعاته عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قبل الغزو الأمريكي لبلاده عام 2003.

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وقال يفغيني بريماكوف الحفيد، رئيس الوكالة الروسية للتعاون الدولي الإنساني، في تصريحات لوكالة "نوفوستي" نقلا عن كلام جده، الذي التقى صدام حسين بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن صدام حسين قبيل الحرب فقد على ما يبدو الإحساس بالواقع، وكان يثق بقوته وعظمته بشكل غير طبيعي.

وأضاف بريماكوف، أنه من الناحية الإنسانية والعاطفية، يصعب تصور أبعاد الكارثة التي وقعت في ذهن صدام وعقله ونفسه عندما أدرك أنه خسر البلد، وأن أقرب المقربين له والذين حلفوا له يمين الولاء، خذلوه وهجروه.

المصدر: "نوفوستي"

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