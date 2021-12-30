مصادر: الحوثيون استهدفوا معسكرا للتحالف في شبوة بصاروخ وسقوط قتلى

أكدت مصادر عسكرية ومسؤول محلي باليمن، أن الحوثيين أطلقوا صاروخا على معسكر لقوات يمنية موالية للتحالف العربي بقيادة السعودية بعد وصول تعزيزات لصد هجوم على محافظة شبوة.

وقالت ثلاثة مصادر عسكرية، إن "الصاروخ الباليستي تسبب في مقتل 4 جنود وإصابة 13 في المعسكر بمديرية مرخة"، فيما أشار المسؤول المحلي إلى أن "القتلى عددهم 7 جنود".

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين أو من ألوية "العمالقة" المؤيدة للتحالف، والتي أعلنت أمس الأربعاء، أن مقاتلين ممن كانوا يتمركزون في غرب اليمن انتقلوا إلى شبوة في الجنوب.

وتقدم الحوثيون في محافظة مأرب، وهي المنطقة الوحيدة المنتجة للغاز في اليمن وتضم أكبر حقولها النفطية، كما شنت هجمات داخل شبوة وقطعت خطوط الإمداد عن مأرب، وهي آخر معقل في الشمال للحكومة المعترف بها دوليا، في وقت لا تزال القوات الحكومية تسيطر على عاصمة مأرب ومنشآت النفط والغاز القريبة.

وكثف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود على السعودية، وشن التحالف ضربات جوية على أهداف للحوثيين، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

من جهته، حذر مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، من أن "التصعيد قد يفتح فصلا أشد انقساما ودموية في الحرب التي فجرت أزمة إنسانية حادة".

المصدر: "رويترز"