الأسد يرسل برقية تهنئة إلى بوتين: نأمل أن يشهد العام الجديد مزيدا من التألق للعلاقات بين بلدينا

بعث الرئيس السوري بشار الأسد برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة حلول العام الجديد.

وقال الأسد في برقيته: "بمناسبة حلول العام الجديد أتقدم إليكم بأحر التهاني القلبية مع أخلص التمنيات أن يحمل هذا العام لكم موفور الخير والنجاح، ولشعبكم وبلادكم الصديقة دوام التقدم والازدهار والرفعة"، مضيفا: كما نأمل أن يشهد هذا العام مزيدا من التألق للعلاقات المتميزة التي تربط بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وللتعاون الثنائي الذي يحقق نجاحات باهرة ويترك آثارا إيجابية على حياة الشعبين الصديقين".

وكان بوتين أعرب في برقية للأسد نشرت على موقع الرئاسة الروسية اليوم عن الأمل بأن يحمل العام الجديد ترسيخ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية.

وأكد الرئيس بوتين في برقيته استمرار روسيا في تقديم دعم شامل لسوريا الصديقة في مكافحة الإرهاب الدولي وكذلك في مجال إيجاد حل سياسي شامل للأزمة فيها وفي عملية إعادة الإعمار.

المصدر: وكالة "سانا"