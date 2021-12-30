الصدر يحدد 12 شرطا لاعتبار مهام التحالف الدولي القتالية منتهية فعليا في العراق

رأى زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أن انتهاء المهام القتالية للقوات العسكرية الدولية يكون فعليا، عبر توفر 12 أمرا.

ووفق وثيقة موقعة من زعيم التيار الصدري، نشر الصدر تغريدة على حسابه في تويتر كتب فيها، إن هذا الأمر يكون فعليا إذا توفر ما يلي:1- طلب قانوني رسمي يبعث إلى مجلس الأمن للموافقة عليه.

2- تحديد المقرات وإخلاء القواعد العسكرية وتسليمها إلى الجيش العراقي حصرا.

3- تحديد المهام بلائحة يجب الالتزام بها وعدم الاخلال بها.

4- تحديد أعداد الأفراد المتواجدين في الأراضي العراقية وبحسب الحاجة لكل اختصاص.

5- تحركات الأفراد الباقية من الداخل وإلى الخارج وفق القوانين العراقية الدبلوماسية المعمول بها.

6- تتولى الحكومة العراقية حصرا الدعم اللوجستي والأمني ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل بذلك.

7- احترام الأجواء العراقية وعدم استخدام الأجواء إلا بعد موافقة الحكومة العراقية وإلا يعتبر خرقا.

8- العراق دولة ذات سيادة كاملة وكل اتفاق يخرج عن ذلك فهو ملغي.

9- أن هذه الخطوة تعتبر مقدمة لإنهاء كافة التواجد الأجنبي بما فيها المستشارين وغيرهم مستقبلا.

10- يمنع أي تواجد عسكري أمني داخل السفارة الأمريكية وتتعهد القوات العراقية الرسمية القيام بذلك.

11- التمثيل الدبلوماسي المتبادل بين الدولتين يجب أن يكون متوازنا وحسب القواعد الدبلوماسية المعمول بها دوليا.

12 – على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ ذلك ليعتبر إنهاء فعليا للاحتلال.

المصدر: "فيسبوك"+"تويتر"