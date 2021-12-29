العراق.. الصدر يجدد التأكيد على تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"

جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن تكون الحكومة العراقية الجديدة "حكومة أغلبية وطنية".

ونشر الصدر تغريدة على حسابه في تويتر كتب فيها: "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".

ويأتي تأكيد الصدر على موقفه، بعد اجتماعه مع بعض قادة "الإطار التنسيقي الشيعي" في منزله بمحافظة النجف بجنوب العراق.

وتعتبر "الكتلة الصدرية" التي يقودها الصدر، هي الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا برلمانيا من أصل 329.

المصدر: RT