الحوثيون يطالبون مجلس الأمن بإصدار قرار يدعو لوقف حرب اليمن

طالبت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار جديد "ملزم" يدعو لوقف الحرب في البلاد.

وقال هشام شرف وزير الخارجية في حكومة الحوثيين في صنعاء (غير المعترف بها دوليا) في رسالة موجهة إلى المجلس: "إننا نطالب مجلس الأمن بموقف واضح تجاه السلام باليمن، وذلك بإصدار قرار جديد ملزم للجميع يدعو إلى وقف الحرب وفك الحصار الشامل".

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ودعا المجلس إلى "اتخاذ موقف شجاع وحاسم يدعو ويحافظ على السلام العالمي وذلك بدعوة حكومة الإنقاذ في صنعاء لعرض موقفها من الحرب الجارية ومساعيها نحو السلام أمام العالم وفي العلن، في إطار استماع المجلس الدولي لأطروحات ومواقف مختلف الأطراف في اليمن".

واتهم السعودية بـ"شن عدوان على اليمن وفرض حصار شامل عليه "، داعيا مجلس الأمن إلى "محاسبة الرياض وموردي الأسلحة".

المصدر: وكالة "سبأ نت"