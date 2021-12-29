إخماد حريق في خط أنابيب نفط شمال لبنان
المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني
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أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، مساء يوم الأربعاء، بإخماد حريق شب في خط أنابيب نفط شمال لبنان.
وذكرت في بيان مقتضب: "أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 21:15 من تاريخ اليوم... حريقا شب في أنابيب لجر البترول جراء وجود ترسبات نفطية قديمة في العبدة – عكار. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
وسبق أن تحدثت قناة "الجديد" اللبنانية عن اندلاع حريق في أنبوب نقل النفط الخام في العبدة-عكار بالقرب من المنازل والأهالي مضيفا أن الدفاع المدني ناشد إخماد النيران.
المصدر: RT + "الجديد"
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