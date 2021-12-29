"الأناضول": تصفية 9 مقاتلين أكراد جراء عملية تركية في شمال العراق
AP Mehmet Selim Yalcin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2he
أفادت وسائل إعلام رسمية في تركيا أن قواتها قتلت تسعة عناصر في "حزب العمال الكردستاني" جراء عملية نفذتها في شمال العراق.
وأكدت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر أمنية أن هذه العملية المشتركة بين الاستخبارات والجيش نفذت في منطقة قارا شمال العراق، دون شرح المزيد من التفاصيل.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التركية عن تصفية ثمانية من عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية (التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا مرتبطا بـ"حزب العمال الكردستاني") في شمال سوريا.
المصدر: "الأناضول"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.