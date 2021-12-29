مصر.. متهم يحاول الانتحار في غرفة التحقيق

تمكن عدد من أعضاء النيابة العامة في مصر بإقناع سائق إسعاف متهم بقتل طفلة في الهرم وسرقة قرطها الذهبي، بمشاركة زوجته، بالتراجع عن الانتحار في غرفة التحقيق.

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وحاول المتهم القفز من نافذة الغرفة التي كان يخضع فيها للتحقيق، وعندما أخرج رأسه مهددا بالانتحار، تواصل معه عدد من أعضاء النيابة العامة، واقنعوه بالتراجع عن فكرة الانتحار.

ونسبت النيابة العامة للمتهم وزوجته تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وخلال سماع أقواله شرع المتهم في الانتحار، لكن أعضاء النيابة نجحوا في إقناعه بالتراجع عن تلك الفكرة، وأثبتت هذه الواقعة في تحقيقات النيابة العامة.

وكان قسم شرطة الطالبية، قد تلقى بلاغا يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، إلى مستشفى الهرم، دون نبض تماما، ولم تستجب للإسعافات الأولية.

وبالانتقال إلى المستشفى، التقت قوات الأمن والدة الطفلة مكة المجنى عليها، وأكدت أن ابنتها كانت تلهو في الشارع واختفت فجأة، وبالبحث عنها عثرت عليها أعلى سطح العقار الذي تسكن فيه بدون قرطها الذهبي.

وتبين من الفحص، أن سائق سيارة إسعاف قتلها هو وزوجته، وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجا المجنى عليها بالحلوى لشقة سكنهما وخنقوها وسرقا حلقها وألقوها أعلى السطح وفرا هاربين.

المصدر: الوطن