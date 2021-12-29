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السيسي يعلن عن هدية لأهالي محافظة مصرية بعد 15 يوما من 2022

أخبار العالم العربي

السيسي يعلن عن هدية لأهالي محافظة مصرية بعد 15 يوما من 2022
Reuters
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وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزارات الدفاع والداخلية والإسكان، بالعمل على الانتهاء من مشروع تطبيق الهوية البصرية.

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وأضاف السيسي في كلمة خلال حفل ختام "أسبوع الصعيد"، مساء أمس الثلاثاء: "بالنسبة لمشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان الذي قدمه شباب الجامعة الألمانية، مش عارف نقدر نعمل حاجة قبل 15 يناير كهدية من وزارات الدفاع والداخلية والإسكان"، معقبًا: "دول اللي معاهم الفلوس".

وتابع: "يخلصوا الموضوع لو قدرنا.. وقبل يوم 15 هنكون فرحانين.. العربيات اللي عايزة تتغير نغيرها باللوجو اللي عملته الجامعة الألمانية، والمطار ومحطة القطارات ولو الموضوع هيتكلف 100 مليون أو 500 مليون ماليش دعوة".

وقدم عدد من شباب الجامعة الألمانية عرضًا أمام الرئيس السيسي، في حفل فني على المسرح الروماني، عقب افتتاح مدينة أسوان الجديدة، للهوية البصرية لمحافظة أسوان، ضمن مشروع الهوية البصرية لعدد من محافظات مصر.

المصدر: الوطن

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