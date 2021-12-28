حسين الشيخ: عباس وغانتس بحثا الأوضاع المتوترة وسبل الوصول إلى حل سياسي

قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بحثا سبل الوصول إلى حل سياسي.

وكتب الشيخ في تغريدة: "التقى مساء اليوم السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بيني غانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق افق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أن الطرفين بحثا أيضا "الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، وتناول الاجتماع العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية".

وكان الرئيس الفلسطيني التقى، ليلة الأربعاء، بوزير الدفاع الإسرائيلي في منزل الأخير بإسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن هذا هو ثاني لقاء بينهما منذ تشكيل الحكومة، بعد لقائهما في رام الله قبل نحو شهرين، كما يعد اللقاء الأول للرئيس الفلسطيني مع وزير دفاع إسرائيلي داخل إسرائيل منذ 2010.

التقى مساء اليوم السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بني جانتس ، حيث تناول الاجتماع اهمية خلق افق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدوليه، وكذلك الاوضاع الميدانيه المتوتره بسبب ممارسات المستوطنين ، وتناول الاجتماع العديد من القضايا الامنية والاقتصادية والانسانية. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) December 28, 2021

المصدر: RT