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"داعش" ينحر ضابطا في وزارة الداخلية العراقية بعد أيام على اختطافه (صورة)

أخبار العالم العربي

RT
العقيد ياسر الجوراني
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أعدم تنظيم "داعش" ضابطا في وزارة الداخلية العراقية بعد أيام على اختطافه، وفق ما نشرته منصات إلكترونية تابعة للتنظيم.

ونشرت المنصات التابعة للتنظيم صورة ومقطع فيديو لنحر مدير جوازات مدينة الأعظمية في بغداد، العقيد ياسر الجوراني، الذي اختطف قبل أيام.

وقبل أيام اختطف الجوراني وثلاثة من أصدقائه في محافظة ديالى خلال رحلة صيد برية، وأعدم التنظيم اثنين من رفاقه بينما تمكنت القوات العراقية من تحرير الرابع، لكنه توفي بعد عملية تحريره.

RT
العقيد ياسر الجوراني

المصدر: RT

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