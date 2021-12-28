السيسي يتحدث عن "خطر كبير"

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الإدارة الجيدة في المصانع التي يتم افتتاحها قائلا: "أنا مش هعين حد في المصنع ملهوش لازمة لمجرد إنه قريبي أو صاحبي.. ده خطر كبير".

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وأضاف السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح أعمال التوسعات والتطوير بمصنع كيما للأسمدة بأسوان: "الإدارة الجيدة لن تأتي إلا بمشاركة القطاع الخاص، لأنه بيدفع بفلوسه بقى فهيشتغل".

وتابع الرئيس المصري: "الكلام ده ممكن يزعل مني العاملين في قطاع الأعمال، لكن أنا بتكلم في مصلحة أكبر من الشركة، أنا بتكلم عن مصلحة بلد".

وواصل: "بتكلم إن البلد ديه تعيش وتكبر، وإن المواطنين اللي بيعملوا داخل مصنع يعيشوا ويقبضوا، وتكون المصانع دية أداة في رفاهية المجتمع".

المصدر: صدى البلد