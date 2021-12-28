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سانا: صوت الانفجار الذي سمع بدمشق ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين

"سانا": صوت الانفجار الذي سمع بدمشق ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين

أخبار العالم العربي

Reuters
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أكدت وكالة "سانا" أن "صوت الانفجار الذي سمع في دمشق، صباح اليوم الثلاثاء، ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين".

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هذا وأشارت "سانا" إلى أن "عمليات التفجير هذه تمت في مزارع العب بمنطقة دوما، بريف دمشق".

وكانت مراسلة RT  في سوريا قد أفادت بسماع دوي انفجار بأرجاء العاصمة دمشق، صباح اليوم. 

المصدر: "سانا"

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