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بينيت: لا مكان لقنصلية أمريكية مخصصة للفلسطينيين بالقدس

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بينيت: لا مكان لقنصلية أمريكية مخصصة للفلسطينيين بالقدس
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
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أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت أن حكومته أوضحت لواشنطن أنه "لا مكان لقنصلية أمريكية مخصصة للفلسطينيين في القدس".

وأضاف بينيت خلال جلسة للهيئة العامة للكنيست خصصت لنقاش فتح القنصلية الأمريكية في القدس، بدعوة من أربعين عضو كنيست، إن "حكومته لا تروج لموقفها ضد فتح القنصلية إعلاميا لأن ذلك يضر بالمصالح الإسرائيلية".

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وتابع أن "حكومته ملتزمة بالمحافظة على المصالح الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن ذلك "يحصل بهدوء أو بهدوء أقل إذا ما تطلب الأمر ذلك".

المصدر: "معا" 

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