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موقع عبري: استياء في إسرائيل من افتتاح واشنطن قنصلية أمريكية في القدس

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موقع عبري: استياء في إسرائيل من افتتاح واشنطن قنصلية أمريكية في القدس
Reuters Amir Cohen
يائير لابيد
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أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي يوم الجمعة بأن إسرائيل "مستاءة" من نية الولايات المتحدة افتتاح قنصليتها للفلسطينيين في القدس.

وفقا للموقع العبري، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد خلال لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عن استياء إسرائيل من خطوة واشنطن لافتتاح قنصليتها في القدس.

وأشار "واللا" إلى أن لابيد أكد لنظيره الأمريكي أن افتتاح القنصلية للفلسطينيين في القدس سيكون له عواقب سياسية كبيرة على الحكومة الإسرائيلية.

ويوم الأربعاء الماضي، أكد بلينكن بعد اجتماع مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي، إن واشنطن تعتزم المضي قدما لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس في إطار جهود لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين.

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يذكر أن القنصية الأمريكية في القدس الشرقية كانت أهم بعثة دبلوماسية أمريكية في فلسطين، وأغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

المصدر: وكالة "معا"

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