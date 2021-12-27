العراق.. المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات التشريعية

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.

وقال إعلام القضاء في بيان مقتضب، إن "المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب"، خلال جلسة تداولية بخصوص نتائج الانتخابات العامة.

هذا وردت المحكمة في وقت سابق اليوم طعنا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، كما ردت أيضا طعنا مقدما ضد آلية (الكوتا) أيضا، ورفضت طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات.

هذا ودعت المحكمة الاتحادية البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.

المصدر: "السومرية" + RT