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العراق.. الحكيم يهنئ الفائزين ويؤكد عدم مشاركته في الحكومة المقبلة

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العراق.. الحكيم يهنئ الفائزين ويؤكد عدم مشاركته في الحكومة المقبلة
زعيم تيار "الحكمة الوطني" في العراق، عمار الحكيم
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هنأ زعيم تيار "الحكمة الوطني" في العراق، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.

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وقال في بيان صحفي: "انطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية، وفيما نجدد تهانينا للفائزين نحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب".

ودعا الحكيم إلى "الإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي".

وجدد التأكيد على موقف تياره بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

المصدر: RT

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