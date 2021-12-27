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المحكمة الاتحادية العراقية تدعو إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا

المحكمة الاتحادية العراقية ترد طعنا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة

أخبار العالم العربي

المحكمة الاتحادية العراقية ترد طعنا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن المحكمة الاتحادية ردت طعنا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر الماضي.

وذكر مراسلنا، أن المحكمة ردت أيضا طعنا مقدما ضد آلية (الكوتا) أيضا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق، بأن العاصمة بغداد تشهد منذ الليلة الماضية توترا وإغلاق طرق، قبيل ساعات من قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاعتراض على نتائج الانتخابات الأخيرة.

المصدر: RT

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