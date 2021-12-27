الصحة المصرية: من لم يتلق لقاح كورونا سيفقد حقه في الخدمات الحكومية

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن كل مواطن تجاوز الـ18 عاما من العمر ولم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيفقد حقه في الحصول على الخدمات الحكومية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار في تصريح لقناة "ON" إن "إجبارية التطعيم تخص كل من تجاوز 18 عاما ولا تشمل الأعمار بين 12 و18 لأنها مرحلة اختيارية".

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وأضاف أن "قرارات الوزارة موجهة إلى كل من تجاوز 18 عاما، بمعنى أنه لن يتمكن أي مواطن من الحصول على الخدمات الحكومية أو الطالب من دخول الامتحان قبل حصوله على التطعيم وكذلك دخول الحرم الجامعي أو الحصول على رخصة قيادة".

وشدد على أن "إجبارية التطعيم تعني أن من يرفض تلقي اللقاح يفقد حقه في الحصول على خدمات الدولة سواء في الصحة أو التعليم"، مشيرا إلى أن "أعداد الجرعات التي تم استخدامها من اللقاحات حتى الآن شارف على 55 مليون جرعة".

المصدر: "اليوم السابع"