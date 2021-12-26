مصر.. وصول شحنة تحتوي على مليونين و315 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى البلاد

أعلن وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان في مصر، خالد عبدالغفار، استقبال مصر مليونين و315 ألفا و910 جرعات من لقاح فيروس كورونا عبر مطار القاهرة.

وأوضح عبد الغفار، في بيان، أن تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية "كوفاكس"، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات GAVI، "وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين، للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة".

وأشار عبد الغفار إلى أن شحنات اللقاحات شملت مليونا و501 ألف و110 جرعات من إنتاج شركة "فايزر"، و462 ألف جرعة من إنتاج شركة "مودرنا" بالإضافة إلى 352 ألفا و800 جرعة من إنتاج شركة "أسترازنيكا".

ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا..



وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة يعلن استقبال مليونين و٣١٥ ألفًا و٩١٠ جرعات من لقاح كورونا بمطار القاهرة pic.twitter.com/HLywxTuDsX — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 26, 2021

وأكد الوزير أن تلك الشحنات ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.

المصدر: "اليوم السابع"