رئيس الأركان الجزائري: فوز منتخبنا رد قوي على أعداء الأمس واليوم

اعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، أن فوز منتخب بلاده في بطولة كأس العرب التي أقيمت مؤخرا في قطر "رد قوي على أعداء الأمس واليوم".

وقال شنقريحة، على هامش مراسم تنصيب اللواء عبد العزيز هوام، قائدا لقوات الدفاع الجوي، خلفا للواء عمار عمراني: "أتقدم مجددا باسمي الخاص، وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأزكى آيات الشكر والعرفان لكافة أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم... وطاقمه الفني، على الروح الوطنية الفياضة التي أبدوها خلال منافسة كأس العرب".

وأضاف: "برهن أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم، وطاقمه الفني... أن إرادة الإنسان الجزائري لا تقهر ولا تؤمن بالمستحيل".

كما أردف: "هذا الإنجاز الرياضي التاريخي، بمثابة الهدية الثمينة التي وفق محاربو الصحراء في تقديمها لوطنهم شعبهم في نهاية هذا العام الحافل بالأحداث والإنجازات".

وتابع شنقريحة: "لقد كان تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب قبل أيام قليلة... فرصة سانحة للتعبير عن الروح الوطنية المتأججة التي تسكن قلوب الملايين من الشعب الجزائري التي خرجت تحتفل في المدن والأرياف بهذا التتويج المستحق".

واعتبر أنه "في هذه المناسبة أثبت الشعب الأبي معدنه الأصيل والنقي، وتقديسه لرموزه الخالدة، ووفائه لرسالة الملايين من الشهداء الأبرار".

وختم بالقول: "هذا رد قوي وصريح على أعداء الأمس واليوم، وعلى كل من يحاول التشكيك في وحدة هذا الشعب، وغيرته الكبيرة على وطنه".

وفاز الفريق الجزائري يوم 18 ديسمبر بهدفين دون رد على المنتخب التونسي في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية، لتتوج الجزائر لأول مرة في تاريخها باللقب.

المصدر: "النهار" + وكالات